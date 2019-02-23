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Bakan Pekcan: "Çalışmaları Devam Eden Perakende Bilgi Sistemine Bütün Kayıtlı Firmalarımızı Online...

23 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Demirci, Ruhsar Pekcan, Manisa, Güncel
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