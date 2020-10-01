Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu... - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu...

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hızlı bir toparlanmanın ardından Türkiye'nin gerçek potansiyeli olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacağına inançlarının tam...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hızlı bir toparlanmanın ardından Türkiye'nin gerçek potansiyeli olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, "Ekonomimizin dinamiklerine ve siz kıymetli ihracatçılarımızın çalışmalarına güveniyoruz." dedi.

Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin geçmişten bugüne ülkenin üretim ve ihracat yapısı içinde önemli yer taşıyan, gerek ihracat seviyeleri, gerekse ihracatta yakaladıkları istikrar ve süreklilik bakımından Türkiye'nin gurur kaynağı sektörleri olduklarını ifade eden Bakan Pekcan, ihracatçıların kıymetli ve yenilikçi çalışmaları sayesinde sektörlerin mevcut uluslararası başarısını çok daha da ileri noktalara taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Dünya ekonomisinin Kovid-19 salgınından etkilendiğine dikkati çeken Pekcan, OECD ülkeleri arasında Çin ve Güney Kore'den sonra bu süreci en az hasarla atlatacak ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Yarın TİM Başkanımızla beraber eylül ayı ihracat rakamlarımızı açıklayacağız. Güzel, değerli verileri sizlerle paylaşıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Bu hafta açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) dikkati çeken Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu:

"YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma, ardından da gerçek potansiyelimiz olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacağımıza inancımız tam. Ekonomimizin dinamiklerine ve siz kıymetli ihracatçılarımızın çalışmalarına güveniyoruz. Yeni Ekonomi Programımızın ana bileşenleri olan 'yeni dengelenme', 'yeni normal' ve 'yeni ekonomi' temaları çerçevesinde belirlenen stratejileri el birliği ile çalışarak hep birlikte hayata geçireceğiz. 2023'e giden süreçte, ülkemiz ekonomisini, hak ettiği gibi bir üst lige çıkarma noktasında önemli mesafe kaydedeceğimize yürekten inanıyorum. Yeni Ekonomi Programımızın başarılı bir şekilde uygulanmasında ihracata ve ihracatçıya büyük sorumluluk düşmektedir. Dijital ekonomiye adaptasyonumuzu güçlendirip hızlandıracağız, katma değerli, yenilikçi ve yerli üretim kabiliyetlerimizi artırarak, ihracatımızı tabana yayarak önümüzdeki süreci en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamalıyız."

Pekcan, salgın süreciyle birlikte uluslararası ekonomideki ağırlık merkezlerinin dönüşüme tabi olması, küresel değer zincirlerinin de bu dönüşümden etkilenmesinin beklendiğine işaret ederek, Türkiye olarak, salgın sonrası dönemde küresel değer zincirlerinde çok daha etkin bir rol oynama potansiyelinin bulunduğunu, ihracatçıların çalışmaları sayesinde birlikte bunu başarabileceklerine inandıklarını söyledi.

"Hedefimiz daha yukarılarda"

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin, yerli kaynakların kullanıldığı, ithal ürünlere bağımlılığı az olan, net ihracatçı yapısıyla Türkiye dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayan sektörler arasında olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Sektörlerimizin 2020 yılı ilk 8 aylık ihracatını geçtiğimiz sene aynı dönem ile kıyasladığımızda, çimento ihracatında yüzde 28,6 artış gösterdiğini, seramik ürünleri ihracatımızın aynı seviyeyi koruduğunu, yalnızca camda yüzde 8,3 bir azalma olduğunu görüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında bu performansın oldukça olumlu sayılabilecek bir performans olduğunu biliyoruz. 3 sektörümüze toplam olarak baktığımızda ilk 8 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir ihracat artışı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. 2019 itibarıyla çimento ihracatında dünyada yüzde 8'lik payla Vietnam'dan sonra 2'nci sırada, seramik ihracatında yüzde 2'ye yakın payla ve 1,2 milyar dolar ile 9'uncu sırada, cam ihracatında ise yüzde 1,4'lük payla ve 1,1 milyar dolarlık ihracatla 19'uncu sıradayız. Bu rakamlar sektörlerimizin başarısını yansıtmakla birlikte, seramik ve cam sektörlerinde alacağımız daha çok yol olduğunu, hedefimizin daha yukarılarda olduğunu belirtmek isterim."

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak izledikleri tüm stratejiler, geliştirdikleri uygulamalar ve ihracatta devlet destekleriyle ihracatçının yanında olduğunu vurgulayarak, sektöre sağlanan desteklere yönelik örnekler verdi.

Bunların yanı sıra Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türk Eximbankın faaliyetlerine de dikkati çeken Ruhsar Pekcan, şöyle devam etti:

"Ocak-Ağustos döneminde Türk Eximbank tarafından sağlanan toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 30,4 milyar dolara ulaştı. Kovid-19 ile ilgili alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye ilişkin 4,1 milyar dolar vade uzatım talebi karşılandı. Eximbank bu süreçte uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 2 milyar dolar fon temini gerçekleştirdi. Eximbank, önümüzdeki süreçte de ihracatçımızın en büyük destekçilerinden birisi olmaya devam edecektir."

Pekcan, "Küresel ekonomide görülen zorluklara, güç koşullara rağmen devleti ve milleti el ele, omuz omuza mücadele eden, milli şuurla, üretim ve ihracat azmini sürdüren ihracatçılarımıza müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu...
Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu...
Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu...
Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu...

Ruhsar Pekcan, Seramik, İhracat, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Pekcan, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu... - Son Dakika Ekonomi

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