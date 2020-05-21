Bakan Pekcan: "Çin'e süt ve ürünlerini ihraç edebilecek firmalar duyuruldu, sektörümüzün önde gelen...
Bakan Pekcan: "Çin'e süt ve ürünlerini ihraç edebilecek firmalar duyuruldu, sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e bu ürünleri ihraç edebilecek"
Bakan Pekcan: "Çin'e süt ve ürünlerini ihraç edebilecek firmalar duyuruldu, sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e bu ürünleri ihraç edebilecek"
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:15 Kaynak: AA
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