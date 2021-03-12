Bakan Pekcan: Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık

TİCARET Bakanı Ruhsa Pekcan, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik devreye alınan Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından, salgından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan, "Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.