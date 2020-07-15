Bakan Pekcan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "15 Temmuz 2016 gecesi kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "15 Temmuz 2016 gecesi kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat altına almıştır." ifadesini kullandı.

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Bakan Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 tarihinin, birliğe, demokrasiye kasteden hainlere karşı Türk milletinin, millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini dünyaya gösterdiği gün olduğunu belirtti.

Demokrasiye darbe indirmek, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman milletin gösterdiği fedakar direnişle başarısızlığa uğratıldığını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat altına almıştır."

Pekcan, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek, ekonomiyi çökertmek amacında olanlara cevabı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olan ve destansı bir mücadele gösteren aziz milletin 15 Temmuz gecesi verdiğini belirtti.

Daima birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden gelen Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesinden güçlenerek ve büyüyerek çıktığına, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam ettiğine işaret eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere düşen, o gece ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradeyi korumak için canlarını feda eden ve bir destan yazan kahraman milletimizin mirasına daima sahip çıkmak, o gece yaşananları unutmamak, unutturmamaktır. Bizler de bu yolda, ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, iş insanımızın, girişimcilerimizin önünü açmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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