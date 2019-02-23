Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan AK Parti'ye Ziyaret

Bakan Pekcan'dan AK Parti'ye Ziyaret

6 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Pekcan'dan AK Parti'ye Ziyaret, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere memleketi Manisa'ya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından karşılanan Bakan Pekcan, toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakan Pekcan, partililerle istişarede bulundu.

Pekcan'ın AK Parti ziyaretinde, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş ve il başkan yardımcıları da hazır bulundu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:39 Kaynak: İHA

Politika
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