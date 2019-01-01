Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret

Bakan Pekcan'dan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret

1 saat önce

Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" dedi.

Bakan Pekcan'dan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti. Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde müdürlüğün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Gümrük ve Ticaret ile Ekonomi bakanlıklarının Ticaret Bakanlığı adı altında birleştirildiğini hatırlatarak, böylece hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı bir şekilde uygulamaya başladıklarını söyledi. Bunun etkisinin gümrüklerde de görüldüğüne işaret eden Pekcan, gümrük süreçlerinde çağın bir gereği olarak tam dijitalleşme gibi araçları da kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta olmasını amaçladıklarını vurguladı. Yasal olmayan ticarete set çektiklerini ve bu konuda herhangi bir taviz vermediklerini anlatan Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak" ifadelerini kullandı.

Pekcan, daha sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde limanı gezip faaliyetleri yerinde inceleyerek, tüm personelin yeni yılını kutladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:44:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]