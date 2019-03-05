Bakan Pekcan'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İnceleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay-Suriye sınır bağlantısını oluşturan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay-Suriye sınır bağlantısını oluşturan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.



Bir dizi program için Hatay'a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan'a, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri ve Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti.



Bakan Pekcan burada güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı. Pekcan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde incelemelerde bulundu. - HATAY

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