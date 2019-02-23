Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin" dedi.

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:30 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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