Bakan Pekcan'dan fahiş fiyatlı ürün uyarısı
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin" dedi.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Ürünün fiyatı size fahiş gelirse hemen onun fotoğrafını çekip uygulama üzerinden bizim il ticaret müdürümüze gönderin" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:30
Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek
Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi