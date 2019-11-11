Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi

Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi.

Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi.

Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını belirten Pekcan, kurumun uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.

Pekcan, "Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağladı. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'nde oranlar libor/euribor+3'ten, libor/euribor+2,40'a düşürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçıların döviz kredilerinde sabit faiz uygulanması yönündeki taleplerini değerlendirdiklerini vurgulayan Pekcan, döviz kredilerinde mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi getirdiklerini bildirdi.

Türk Eximbank, 2 Ekim'de KOBİ'lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı Türk lirası kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek, önce yüzde 9,61'e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla yüzde 8,79'a düşürmüştü.

Türk Eximbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:20:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan faiz indirimi müjdesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]