Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi - Son Dakika

Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası...

Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine çektiğini açıkladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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