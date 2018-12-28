Bakan Pekcan'dan Gaziantep Valiliğine Ziyaret
33 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.
Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Bakan Pekcan'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:17 Kaynak: İHA
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