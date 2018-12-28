Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan Gaziantep Valiliğine Ziyaret

Bakan Pekcan'dan Gaziantep Valiliğine Ziyaret

33 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Pekcan'dan Gaziantep Valiliğine Ziyaret, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ziyaret sırasında Bakan Pekcan'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:17 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Gaziantep, Güncel
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