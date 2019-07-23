Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan gümrük kapısında inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Pekcan'dan gümrük kapısında inceleme

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Pekcan'dan gümrük kapısında inceleme, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Daha sonra Esendere Tabur Komutanlığına geçen Pekcan, askerlerle yemek yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan da Esendere Gümrük Kapısı'na geçen Pekcan'ı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu karşıladı. Esendere Gümrük Kapısı'nda bulunan brifing salonunda ilgili kişilerle basına kapalı olarak bir araya gelen Pekcan, bir saat süren toplantının ardından Esendere Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve personeller tarafından karşılanan Pekcan, ziyaretinin ardından Hakkari il merkezine gitti. - HAKKARİ
Ruhsar Pekcan, Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri personeli almaya giden araçlara hain tuzak: 1 ölü, 1 yaralı Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan gümrük kapısında inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]