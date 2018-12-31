Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan Gümrük Müdürlüklerine Ziyaret

Bakan Pekcan'dan Gümrük Müdürlüklerine Ziyaret

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Bakan Pekcan'dan Gümrük Müdürlüklerine Ziyaret, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Pekcan, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile karar alma mekanizmalarının hızlandığına dikkati çekerek, bunun etkisinin gümrüklerde de görüldüğüne işaret etti. Pekcan, gümrük süreçlerinde çağın gereği olan araçları kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta verilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Yasal olmayan ticarete set çektiklerini ve bu konuda herhangi bir taviz vermediklerini anlatan Pekcan, "Sloganımız, en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi olmak." ifadesini kullandı.

Daha sonra Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne geçerek, limanı gezen ve faaliyetleri yerinde inceleyen Pekcan, personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Pekcan, personelin yeni yılını da kutlayarak, 2019 yılının sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:08 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:22:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan Gümrük Müdürlüklerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]