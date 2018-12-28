Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması

Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz.

Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak

Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü

Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı