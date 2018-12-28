Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması
1 saat önce
Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz.
Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:00
Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Meral Akşener'in, Abdullah Gül İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı