Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması

Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması

1 saat önce

Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz.

Bakan Pekcan'dan 'Hal Yasası' açıklaması, System.String[]
Bakan Pekcan, "Bizim enflasyon paketimizde gıda enflasyonu çok önemli paya sahip. Zaten bu hazırlanan Hal Yasası düzenlemesi gıda enflasyonunun önüne geçmek üzere hazırlanmış dört başı mamur bir proje. Üreticilerimizi ve üretici birliklerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:00 

Ekonomi
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