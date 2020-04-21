Bakan Pekcan'dan ihracat-ithalat önlemleri değerlendirmesi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı iş insanları ile video konferans toplantısı yaparak, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgının sektörler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle ile Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ve Maden Sektörleri İhracatçıları Birliği başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Pekcan, Bakanlık olarak koronavirüsün ticarete olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla bir çok tedbir aldıklarını dile getirirken, bu kapsamda ithalata yönelik de tedbirler almaya devam ettiklerini belirtti.

Yerli üreticilerin ve sektörlerin düşük fiyatlı ithalat baskısından korunması amacıyla ithalata yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini belirten Pekcan, "Bu kapsamda ara malı ve ham madde ithalatımızı, üreticimizi ve ihracatçımızı etkilemeyecek boyutta titiz çalışmalar yapmaya gayret sarf ettik" dedi.

Bu doğrultuda sektörlerle istişareye son derece önem verdiklerini dile getiren Pekcan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Bu süreci en iyi yürüten ülkelerden biriyiz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Planı'nı açıkladı. Bu süreçte bazı sektörleri öncelikli sektör olarak belirledik. Sürekli olarak esnafa, çalışanlara, iş dünyasına ve halkımızın ihtiyaçlarına yönelik Bakanlarımız ile koordinasyon içinde çalışıyoruz, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da yeni paketler açıklıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanımız yine kredi imkanlarının artırılması yönünde destekler verdi. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Şimdi, Türkiye çok iyi bir süreçte gidiyor. Biz bu çıkış sürecinde bugüne kadar yaşadıklarımızı, nasıl pozitif bir algıya dönüştürerek ekonomik hayatımızın pozitif yönden etkilenmesini sağlayabiliriz, buna çalışıyoruz."

Türkiye'nin dünyada en hızlı toparlayan ülkeler arasına girmek zorunda olduğunu vurgulayan Pekcan, sektörlerle beraber iş dünyasının taleplerini dinlemeye, birlikte çözümler üretmeye, bu kapsamda STK ve ticaret müşavirleriyle hemen her gün görüşmeye önem verdiklerini kaydetti.

İhracatçılara salgından daha kolay toparlanan bölgelere ve ülkelere yönelmeleri çağrısında bulunan Pekcan, " Singapur, Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelere yönelerek, bu dönemde Avrupa'nın yavaşladığı dönemde biz daha hızlı ticaretimizi, ihracatımızı artırabiliriz. Bu yönde sizlerin önerilerine açığız ve sizlere destek vermeye her zaman hazırız" dedi.