Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan ihracat odaklı teknoloji firmalarına davet - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan ihracat odaklı teknoloji firmalarına davet

Son dakika gündem haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat odaklı teknoloji firmalarını, cazip devlet destekleriyle donatılmış İhtisas Serbest Bölgelerinde yatırımcı olmaya davet etti.

Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan ihracat odaklı teknoloji firmalarına davet, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat odaklı teknoloji firmalarını, cazip devlet destekleriyle donatılmış İhtisas Serbest Bölgelerinde yatırımcı olmaya davet etti. Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgelerinin yasal altyapısının hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan, İhtisas Serbest Bölgelerine yönelik çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında başlattığı İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin, orta-yüksek ve yüksek teknolojili mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinin, devlet destekleriyle ihracat hedefinde ivmelendirilmesini amaçladığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin küme mantığı ile bir araya getirilerek işbirliği imkanlarının artırılması ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla, 9 Haziran 2020 tarihinde 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararın yayımlandığını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak olan ana yatırımcılar olan kurucu ve işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kar payı desteği verilmesine imkan tanındı. Söz konusu Karar, 1985 yılında Serbest Bölgeler Kanunu ile uygulamaya giren ülkemiz serbest bölgeciliğine de inovatif bir vizyon kazandırdı. İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin hayata geçirilmesinde ikinci olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlandı. Bu karar ile de İhtisas Serbest Bölgeleri'nde yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınarak, yatırımlara faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı."

Pekcan, son olarak İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgenin 9 Eylül tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, genelge ile İhtisas Serbest Bölgelerinde yapılabilecek faaliyetler, faaliyet ruhsatı müracaatında bulunma şartları, Karar kapsamı desteklerden yararlanma şartları konularının düzenlendiğini kaydetti. Gelinen aşamada kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin yasal altyapısının hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını bildiren Pekcan, gerek yeni ihtisas serbest bölgesi kurulması için olabilecek yatırım projelerinin değerlendirilmesine, gerek 20 Şubat 2020'de ilan edilen İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandığını ifade etti.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı olarak faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları İhtisas Serbest Bölgesine yatırım yapmaya çağıran Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgelerimizde yatırım yapacak veya yeni İhtisas Serbest Bölgesi kurmak isteyen ya da işletmeye talip, yerli ve yabancı şirketleri de projeleri ile birlikte Bakanlığımıza davet ediyoruz" dedi.

İhtisas Serbest Bölgelerinin, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri projesine vermiş oldukları destek ve bugüne kadar göstermiş oldukları iş birliği ve katkı için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

(Emin Kuvat/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Bakan Pekcan'dan ihracat odaklı teknoloji firmalarına davet - Son Dakika Ekonomi

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