Bakan Pekcan'dan ihracatçılara TL kredilerinde faiz indirimi müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan'dan ihracatçılara TL kredilerinde faiz indirimi müjdesi - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara TL kredilerinde faiz indirimi müjdesi

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası...

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara TL kredilerinde faiz indirimi müjdesi, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların Türk Lirası kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni düzenlemeye gidildiğini belirterek, bu çerçevede Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine çektiğini açıkladı.


Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarının Türk Eximbank tarafından uygun vade ve faiz imkanları ile karşılanmaya devam edildiğini vurguladı.


TCMB tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirimle birlikte son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu finansal ve ekonomik atmosfer çerçevesinde ihracatçıların Türk Lirası İhracat Kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapıldığını bildiren Pekcan, şunları kaydetti:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek."


Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığına, 2020'de ihracatçılara bu desteğinin artarak devam edeceğini işaret eden Pekcan, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Pekcan, "Söz konusu uygulamanın ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
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