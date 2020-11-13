Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi - Son Dakika

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

13.11.2020 13:12
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397.9 milyon avro ve 99.8 milyon ABD doları olmak üzere toplam 561 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını kaydetti. Eximbank tarafından sağlanan toplam 561 milyon ABD doları tutarındaki kredinin toplam maliyetinin en yüksek tutarla katılan bankalar için avro diliminde 6 aylık Euribor+ yüzde 2.50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor+ yüzde 2.75 olduğunu belirten Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katılım sağladığını kaydetti. İhracat kredilerinin yüzde 50'sini tek başına kullandıran Türkiye'nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Eximbank'ın pandemi döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, kredinin ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"2020 YILI SONUNA KADAR 350 MİLYON DOLARLIK İLAVE KAYNAK SAĞLANACAK"

Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2.5 milyar dolar tutarından fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan'dan ihracatçılara yeni finansman müjdesi - Son Dakika


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