Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'dan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'la sınır kapılarının geçici olarak kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan sınır kapılarında karşıdan gelen tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır."

Ruhsar Pekcan, Twitter, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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