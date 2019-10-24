Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki rapora göre 10 sıra yükselerek 33. sıraya ulaştığını belirterek, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.

Bakan Pekcan'dan İş Yapma Kolaylığı Endeksi değerlendirmesi, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki rapora göre 10 sıra yükselerek 33. sıraya ulaştığını belirterek, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankasının açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business Index) Türkiye'nin bir önceki rapora kıyasla 10 sıra yükseldiğini, 190 ülke arasında 33. sırada yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin son iki yılda 60. sıradan 33'üncülüğe çıkarak etkileyici bir performans ortaya koyduğuna dikkati çeken Pekcan, "Yakaladığımız bu ivmeyle gelecek raporda ilk 20 ülke arasında yer alma hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsar Pekcan, Twitter, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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