Bakan Pekcan'dan Korona virüsü açıklaması - Son Dakika
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Bakan Pekcan'dan Korona virüsü açıklaması

13 dakika önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona virüsünün ticarete etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'dan Korona virüsü açıklaması, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Korona virüsünün ticarete etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katıldı.

Çin'de ortaya çıkan Korona virüsün başa bela olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Bu Korona virüsü başımızın belası. Komşumuza kadar geldi. Dünyanın başının belası. Çin bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar. Tabii hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek ama tabii bunlar bir günde, geceden sabaha olacak şeyler değil. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Tabii hepsi bir süreç. Biz de bakanlık olarak bu süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ruhsar Pekcan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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