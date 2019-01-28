Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması

Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:42:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]