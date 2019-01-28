Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, "Önemli olan halkın bunu birinci derecede hissediyor olması. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51
Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi
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