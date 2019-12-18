Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren 'KİM' ekibine ödül - Son Dakika

Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza atan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekibini ödüllendirdi.

Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza atan İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ekibini ödüllendirdi.


Eskişehir yolundaki Ticaret Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül töreninde Bakan Pekcan, söz konusu operasyonu yöneten İstanbul Havalimanı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür Vekili Cumhur Fatih Aydın ile 4 personeli tebrik etti. KİM ekibine başarı belgesi ve ödüllerini takdim eden Pekcan, söz konusu ekibin İstanbul Havalimanı'nda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu ele geçirerek büyük başarı gösterdiğini hatırlattı. Bakan Pekcan, bunun havalimanlarında bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu söyledi. Gümrük muhafaza ekiplerinin büyük özveri ile tüm sınır kapılarında, havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele ettiğini, denetimlerini aksatmadan devam ettirdiklerini vurgulayan Pekcan, "Bu operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekibimize çok teşekkür ediyorum, nice büyük başarılar bekliyoruz. Bakanlığımızı gururlandırdınız" dedi.


Yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" ele geçirilmişti


Öte yandan, geçtiğimiz hafta ele geçirilen uyuşturucunun ağırlığının rekor miktarda oluşu yanında cinsi de dikkati çekmişti. Endonezya'dan getirilen ve ABD'ye gönderilecek olan bir kargonun içinde ele geçirilen 1 ton 745 kilogramlık uyuşturucu maddenin yapılan analiz sonucu bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan "kratom" olduğu tespit edilmişti. Dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından ele geçirilen bu uyuşturucu türü, Türkiye'de ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü KİM birimlerince ele geçirildi. - ANKARA

İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt
Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Son Dakika Haber
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Son Dakika Haber
18:56 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
18:52 Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
18:51 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan'dan rekor uyuşturucu ele geçiren "KİM" ekibine ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]