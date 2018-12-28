Bakan Pekcan'dan Ticarette Dijitalleşme Mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem vererek, dünya ölçeğinin önünde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem vererek, dünya ölçeğinin önünde yer almasını hedeflediklerini belirtti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ExımBank Gaziantep Şubesinin açılış töreninde konuştu. Pekcan, katma değeri yüksek ihracat hedeflediklerini belirterek, iç ve dış ticarette dijitalleşme mesajı verdi. Pekcan, "Bakanlık olarak katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirmek üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bir taraftan sorunları çözüyor diğer taraftan geleceği planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak ihracatımıza yapısal bir şekilde uzun dönem artışlarını yaymayı planlıyoruz. İç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem vererek ticaretimizin hızlanmasını hatta dünya ölçeğinin önünde yer almasını hedefliyoruz. Üretimde ise yeni teknolojiler ile çağ atlamak ve yüksek teknoloji ile üretimi ve ihracatını artırmak istiyoruz" dedi.



"Yüksek gelir seviyesindeki ülkeler liginde olmak istiyoruz"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin on yıllık hedefinin orta gelir seviyesindeki ülkelerden yüksek gelir seviyesindeki ülkeler ligine yükselmek olacağını söyledi. Pekcan, "Bizi bu hedefe taşıyacak olan daha fazla ihracat, daha fazla katma değerdir. EximBank hedeflerimiz kapsamında en önemli güçlerimizden birisidir" şeklinde konuştu.



"EximBank kaynaklarının kullanımı akılcı olmalıdır"



Özellikle dünya ticaretinde korumacılık eğilimlerinin arttığı dönemde EximBank kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini anlatan Bakan Pekcan, "Kaynakların doğru, yerinde ve akılcı kullanılması bizim için çok önemli. İhracatçılarımıza sürdürülebilir finansman sunan ihracatın çeşitlenmesi ve katma değerin artması için çalışan EximBank gibi kuruluşların, ticaret savaşlarının yaşandığı bu dönemde önemi her zamankinden daha fazla artmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



TL desteği müjdesi



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında TL ile dış ticaret yapan firmaları TL kredi desteğini kapsama aldıklarının müjdesini verdi. Pekcan, "TL kredi desteğini kapsama aldık. Bunu sadece TL ile dış ticaret yapan firmalarımıza vermeyi uygun görüyoruz. 2019 yılında ve 8 yeni şube açmayı hedefliyoruz. EximBank kredilerinden yararlanan firma sayısını ve bu bankadan gelen limitler biraz daha düşük ama kaynaklarını 48 milyar dolara yükselteceğiz" diye konuştu.



Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bankalarla elektronik ortamda çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Artık bankalarımız ile elektronik ortamda çalışmaya başladık. Protokolleri yapıyoruz. Şimdilik iyiye gidiyor. Biz sadece teminat mektubu alıp çalışan bir banka iken bütün bu çalışmalar sonucunda 2018 yılında 4.2 milyar dolar krediyi teminat mektubu almadan kullandırdık" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise EximBank'ın Gaziantep'te daha fazla ihracatçıya ulaşmasını temenni ederek, "Gaziantep'e bu imkanı kazandıran Ticaret Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep bunu hak etmişti. Çünkü 6. büyük ihracatçı şehir haline geldi. 179 ülkeye mallarımız ulaşmaktadır. Böylelikle Türkiye'de en fazla ihracatçı olmaya aday 3. il Gaziantep olmuştur. Gaziantep'in başarıları hepimizi gururlandırıyor. Tüm bunları başaran sanayiciler ile gurur duyuyorum. EximBank yeni bir dinamizm kazandı. İnşallah EximBank daha fazla ihracatçıya ulaşma imkanı bulacaktır" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve sanayiciler açılış kurdelesini kesti.



EximBank Gaziantep Şubesinin açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sanayici katıldı. - GAZİANTEP

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