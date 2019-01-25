Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

3 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası yatırımcı firmalarla Davos'ta görüşme imkanı bulduk. Onları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası yatırımcı firmalarla Davos'ta görüşme imkanı bulduk. Onları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:17 

Türkiye, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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