Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi
3 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası yatırımcı firmalarla Davos'ta görüşme imkanı bulduk. Onları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Uluslararası yatırımcı firmalarla Davos'ta görüşme imkanı bulduk. Onları Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:17
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