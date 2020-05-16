Bakan Pekcan, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyi başkanlarıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyi başkanlarıyla görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyeceğini belirterek, "Uzak Doğu'da birçok yatırımı da etkileyecek.

Bakan Pekcan, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyi başkanlarıyla görüştü Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyeceğini belirterek, "Uzak Doğu'da birçok yatırımı da etkileyecek. Türkiye'nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrasya ve Sektörel İş Konseyleri başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, başkanların görüş ve önerilerini dinledi.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, gerek yurt içi gerekse uluslararası görüşmeleri oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini, içinde bulunulan kritik dönemde istişareye çok önem verdiklerini, sektörlerin taleplerinin takipçisini olduklarını söyledi.

Ticaret Bakanlığının dijitalleşme alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Pekcan, temassız ticaret uygulamasına da değinerek, bu dönemde demir yolu ve Ro-Ro hatlarının öneminin arttığını kaydetti.

Kapıköy'de İran ile olan ticarette demir yolunu kullandıklarına işaret eden Pekcan, "Ocak-şubat ayında ortalama 289 vagon ile taşımacılık yapılan bu hatta, nisan itibarıyla 1800 vagona ulaştık. Bu dönemde Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu da çok verimli kullanmaya başladık. BTK hattında Ocak 2020'de toplam 121 vagonla 4 bin 219 ton olan eşya taşıma miktarı, nisan ayında 443 vagonla 27 bin 113 tona çıktı. Avrasya coğrafyasında bu hattı daha verimli kullanarak, hem geçiş ücretleri, hem de kota sıkıntılarından kurtulmak üzere paydaşlarımızla da iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kafkasya, Kuzey Karadeniz, Hazar ve Orta Asya bölgelerinde yer alan ülkelerin oluşturduğu 300 milyona yakın nüfuslu Avrasya coğrafyasındaki ülkelerin yaklaşık 1 trilyon dolar ticaret hacminin bulunduğuna işaret eden Pekcan, "Ne yazık ki Avrasya coğrafyasındaki ülkeler bu ticaret hacminden ne kendi aralarında faydalanabiliyorlar, ne de bizim ticaret hacmimiz hedeflediğimiz kadar yüksek. Avrasya ülkeleri ile 1996 yılında 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimiz 2019 yılında 10 kat artarak 48,4 milyar dolara yükseldi ancak 1 trilyon dolar içerisinde gerçekten çok az. Türkiye'nin bölge ülkelerine ihracatı 14 milyar 236 milyon dolar, ithalatı ise 34 milyar 162 milyon dolar. Bu rakamların özellikle ihracat açısından arttırılması için hem iş konseylerimize, hem bölgedeki ticaret müşavirlerimize hem de bakanlığımıza çok iş düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Avrasya bölgesine yaklaşımını biçimlendiren temel öğenin bölgesel örgütlenme ve iş birliği girişimleri olduğunu vurgulayan Pekcan, gelecek dönemde bölgedeki ülkelerin tamamıyla siyasi, kültürel, ticari, ekonomik ilişkileri en üst seviyede sürdürmek üzere çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirlerinin, bulundukları ülkelerde iş insanlarının ve muhatapların karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini ve bunları Müşavir Ağı programı ile kendilerine günlük raporlar halinde ilettiklerini anlatan Pekcan, bu kapsamda iş insanlarının taleplerinin ve bu taleplerin geri dönüşlerinin izlendiğini kaydetti.

"Yeni fırsatlar iyi değerlendirilmeli"

Türkiye'nin bir yandan pandeminin etkileriyle mücadele ederken bir taraftan salgın sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde yerini almak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Biz, salgın ile başarıyla mücadele edip salgın sonrası dönemde ortaya çıkan dönemi hazırlıklı bir şekilde karşılayan ülkelerin bu süreçte öne geçeceğine inanıyoruz. Bu süreç zorlukların yanı sıra bazı sektörlerimiz için de yeni fırsatlar ve imkanlar doğuracaktır. Türkiye zaten sağlık turizmi konusunda başarılı bir ülke. Bu süreçte de bunu bütün dünyaya anlatmış oldu. Öte yandan salgın, uluslararası yatırımların dünyadaki dağılımını derinden etkileyecek. Uzak Doğu'dan birçok yatırımı da etkileyecek. Artık ülkeler içlerine kapanmaya başladı. Ancak Türkiye'nin konumu, güvenilir tedarikçi oluşu, endüstriyel altyapısı ve iş gücü kapasitesi bizi burada bir adım daha öne çıkarıyor. Bu fırsatları iyi değerlendirip, Türkiye'yi yatırımların merkezi haline getirmeliyiz. Burada da iş konseylerinin katkıları son derece önemli."

Pekcan, salgın sırasında yaptığı yardımlarla, güvenilir bir ortak ve dost olduğunu bir kez daha gösteren Türkiye'nin salgın sonrası dönemde kendine yeni güvenli limanlar arayacak olan uluslararası yatırımlar için de önemli bir alternatif haline geleceğine dikkati çekerek, bu sürecin iyi değerlendirmesi ve ülkeye daha fazla yatırım çekmek için daha çok çalışılması gerektiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, "Hem iş insanları hem devletler zor bir süreçten geçiyor. Hiçbir zaman çalışmadığımız kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tam bir koordinasyon ve iş birliği içerisinde atlatmak için üstün bir gayret sarf ediyoruz. Bu süreci karşılıklı istişare ederek ve yeni alternatif çözümler üreterek aşmamız gerekiyor. Hep birlikte gerekli fedakarlıkları yaparak bize yakışan milli dayanışma ruhunu sergileyerek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:54 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyi başkanlarıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti ING Türkiye, şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle ihtiyaç kredisi verecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi         
12:59
Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü         
12:45
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket         
12:40
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı         
12:16
Nihat Özdemir'in Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı         
12:10
Instagram pozları bomba! Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor Instagram pozları bomba! Türkiye Sedat Peker'i tehdit eden file çoraplı Hanımağa'yı konuşuyor         
11:59
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi         
11:42
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı         
11:34
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor 5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor         
11:33
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar         
11:23
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik         
11:16
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu         
11:08
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin         
11:04
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek 23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek         
10:48
Fotoğrafçının donup kaldığı an! İki babun, yavru ceylanı saniyeler içinde parçaladı Fotoğrafçının donup kaldığı an! İki babun, yavru ceylanı saniyeler içinde parçaladı         
10:46
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı         
10:44
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi         
10:38
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı         
10:35
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı         
10:29
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti         
10:05
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada         
09:57
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu         
09:47
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım         
09:43
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi         
09:39
Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler, yakın gelecekte sular altında kalabilir Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler, yakın gelecekte sular altında kalabilir         
09:38
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı         
09:28
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek         
09:20
Ali Koç'un Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı         
09:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı         
09:13
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 13:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan, DEİK Türkiye-Avrasya İş Konseyi başkanlarıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]