Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak

Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak

7 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

Havayoluyla Denizli'ye gelecek olan Ticaret Bakanı Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin saat 11.30'da bir otelde düzenleyeceği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılacak. Burada ihracat rakamlarını açıklayacak olan Bakan Pekcan, daha sonra ihracatın yıldızları ödül töreninde iş insanlarına ödül verecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
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