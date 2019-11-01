Bakan Pekcan, Denizli'de ihracat rakamlarını açıklayacak
7 saat önce
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:54 Kaynak: DHA
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın (cumartesi) Denizli'de ekim ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.
Havayoluyla Denizli'ye gelecek olan Ticaret Bakanı Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin saat 11.30'da bir otelde düzenleyeceği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılacak. Burada ihracat rakamlarını açıklayacak olan Bakan Pekcan, daha sonra ihracatın yıldızları ödül töreninde iş insanlarına ödül verecek.
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