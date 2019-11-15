Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan , Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı. Daha sonra Pekcan, tasarımların sergilendiği alanı ziyaret etti.

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