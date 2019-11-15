Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi - Son Dakika

Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı. Daha sonra Pekcan, tasarımların sergilendiği alanı ziyaret etti.

Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi

Ruhsar Pekcan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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