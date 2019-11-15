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Bakan Pekcan, Design Week Turkey sergi alanını gezdi
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri törenine katıldı. Daha sonra Pekcan, tasarımların sergilendiği alanı ziyaret etti.
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