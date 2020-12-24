Bakan Pekcan: Destek başvurularının ocak ayının ilk haftasında başlamasını öngörüyoruz - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs nedeniyle esnaf-sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürdüğünü belirterek, "E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibariyle başlamasını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, ekonominin bel kemiği olan ve koronavirüs salgını döneminden olumsuz şekilde etkilenen esnaf-sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik destek çalışmalarını etkinlikle sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Salgının ikinci dalgasının yaşandığı bu dönemde, esnaf-sanatkarların maruz kaldığı olumsuzlukları hafifletmeye yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Pekcan, dün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan 'Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla ekonomik açıdan en çok etkilenen esnafın kira ve gelir kaybı desteğini alması için gerekli yasal alt yapının tesis edildiğini ifade etti.

'OCAK AYININ İLK HAFTASI İTİBARİYLE BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'Konu hakkında başvuru ve destek süreçlerinin nasıl uygulanacağını içeren tebliğin bugün yayımlandığını hatırlatan Pekcan, destekten yararlanacak ekonomik faaliyet tanımlarının 'NACE' kodlarıyla birlikte Bakanlığın web sayfasında yayımlanacağını kaydetti. Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanlığı Kararında yer aldığı üzere bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz, esnafımızın mümkün olan en hızlı ve en basit şekilde desteklere başvurabilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için bakanlık birimlerimiz ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımız gerekli teknik alt yapı çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının, en geç ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Tüm bu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi hususunda, esnaf kuruluşlarımızla yakın iletişim ve iş birliği halinde, esnaf-sanatkarlarımızın ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.'RESTORAN VE KAFELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN DESTEK''Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'nın önemine değinen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Yeni dönemde piyasaların ve ticaretin işleyişinin sağlıklı biçimde devam edebilmesi için kamu ve özel sektörümüzün dijital dönüşümünün büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Dijital uygulamalar; hane halkını, tüketiciyi ve her ölçekten işletmeyi etkileyebilen boyuta ulaşmış durumda. Dijital uygulamalar ve e-ticaret sayesinde esnaf-sanatkarlarımız; faaliyetlerini etkinleştirip yaygınlaştırabilecek ve daha fazla kazanç sağlayabilecek, kendi markalarını yaratabilecek, gerektiğinde işletmelerini ve ticari faaliyetlerini büyütebilecek ve hatta bazı durumlarda ihracatçı olabileceklerdir. 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar İnisiyatifi' projelerinin de benzer hedeflerle kurgulandığını görüyoruz. Birkaç bileşeni olan projede, esnaflarımızın kolay şekilde e-ticaret sitesi kurabilmelerini sağlayacak imkanlar yaratılacak. Projenin ilk adımında, özellikle restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek ve eğitimler sunulacaktır. Google Türkiye'nin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bakanlığımız ve TESK tarafından desteklenen bu projenin değerli çıktılar elde edeceğine inanıyorum."'DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJE YARIŞMASI BAŞLATIYORUZ'Bakan Pekcan, en kısa zamanda önemli bir projenin daha tanıtımını yapacaklarının müjdesini vererek, şöyle konuştu:

"Ülkemizden tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının başvurusuna açılacak, oldukça inovatif, ödüllü bir Dijital Dönüşüm Proje Yarışması başlatıyoruz. Bu yarışma oldukça titiz bir ve kurumsal biçimde dünyadaki en gelişmiş emsal yarışmalar incelenerek hazırlandı. Yarışmanın uluslararası düzeyde başarı sağlamış yerli ve yabancı jüri üyeleri olacak. Yarışmaya başvuran ve eleme süreçlerinden geçecek tüm girişimcilerimizin, yarışmadan büyük fayda sağlayacağını, inovasyon ve dijital uygulamalar anlamında kendilerini oldukça geliştireceklerini değerlendiriyoruz. Bu yarışma sonucunda iş dünyamızın ve ihracatçımızın vizyonlarını, iş yapma tekniklerini ve iş süreçlerini geliştirerek hızlandıracak projelerin üretilmesini bekliyoruz."