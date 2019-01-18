Bakan Pekcan Dijital Oyundaki Rekor İhracatı Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, "Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu ama hedefimiz daha büyük." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk oyun geliştirme sektörünün 2018 yılında ihracat rekoru kırdığını belirterek, "Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu ama hedefimiz daha büyük." dedi.



Pekcan, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) paydaşlarının katılımıyla düzenlenen "2018 Yılı Oyun Yazılımı İhracat Rakamı Açıklaması" törenine katıldı.





Pekcan burada yaptığı konuşmada, bilişim sektörünün hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın olmazsa olmazı haline geldiğini ifade ederek, sektörün, tıptan turizme, akademik faaliyetlerden sanata kadar her sektörle ilişkide olduğuna dikkati çekti.



"Bilişim sektörünün ekonomik değeri yüksek parçalarından biri ise dijital oyun sektörüdür. Burada emeği geçen arkadaşlarımı hem tebrik ediyor hem teşekkür ediyorum." diyen Pekcan, şu bilgileri verdi:





"2018 yılında yaklaşık 138 milyar dolar civarında olan küresel oyun pazarı büyüklüğünün, 2021 yılında 180 milyar dolar olması beklenmektedir.





Bu çarpıcı istatistiklerse sektörün mevcut durumunu ve potansiyeli göstermektedir ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Ülkemiz hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmakta ve oyun yazılım sektörümüz hızla artan büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki oyun pazarı 750 milyon dolara ulaşmış bulunmakta. Yerli oyun pazarımızın hızla büyümesi, bu alanda ekosistemin oluşmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır."



Sektörün ihracatı 2 yılda yüzde 100 arttı



Pekcan, yerli oyun programı yazan firmalarının 180 milyar dolarlık dünya oyun programı sektöründen daha fazla pay alabilmelerini hedeflediklerini dile getirerek, tüm destekleri bu doğrultuda planladıklarını kaydetti.





Dijital oyunların yenilikçi fikirlerin kolayca uygulanabildiği, lojistik maliyetinin neredeyse hiç olmadığı ve yüksek katma değere sahip bir ihracat kalemleri olduğuna dikkati çeken Pekcan, bu alanda yapılan çalışmaları desteklemekten gurur duyduklarını söyledi.



Dijital oyun sektörü ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını söyleyen Pekcan, sektörün ihracat rakamlarını son 2 senede yüzde 100 artırdığını belirterek, "Dijital oyun sektörünün ihracatı 2016'da 500 milyon dolar iken bugün 1 milyar 50 milyon dolar oldu, ama hedefimiz daha büyük." açıklamasında bulundu.



"Dijital oyun şirketlerimizin isimlerinin ezbere bilinmesini istiyoruz"



Pekcan, Ticaret Bakanlığının hizmet sektörü paydaşlarının uluslararası rekabet gücünü artırmak için kapsamlı çalışmalar yaptığını belirterek, sektörlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda destekleri yenilediklerini söyledi.



Oyun yazılımı geliştiren şirketlere yurt dışı pazarlara yönelik reklam, tanıtım, pazarlama; yurt dışı birim; marka tescili, acente komisyonları, belgelendirme, danışmanlık ve fuar katılımları gibi pek çok pazara giriş ve pazarda tutunma çalışmalarını desteklediklerini anlatan Ruhsar Pekcan, şöyle devam etti:



"Tüm bu desteklerin yanı sıra, dijital oyun sektörünün ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış olan, sektöre özgü destek unsurlarımızın olduğunu da belirtmek isterim. Son olarak, uzun yıllardan beri mal sektörlerine yönelik olarak uygulamakta olduğumuz 'TURQUALITY Programı'na dijital oyun sektörümüzü de dahil ettik. Artık kendilerini bir dünya markası olarak görmek istiyoruz. Evet halihazırda markalar ama dijital oyun şirketlerimizin isimlerinin ezbere bilinmesini istiyoruz. Bakanlık olarak tüm desteklerimiz yanlarında."



"Hedefimiz rekabetçi olduğumuz alanlarda daha rekabetçi hale gelmek"



Pekcan, bakanlık olarak önümüzdeki dönemde temelde 3 hedefleri bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:





"İlk hedefimiz rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek. İkinci hedefimiz iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde zamanımızın zorunluluğu olan dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak. Üçüncü hedefimiz de üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak…



Bu kapsamda, 21. yüzyılın sektörlerinde ihracatı ve üretimi artırmaya yönelik politikaları oluşturmak adına Yenilikçi Ticaret Platformunu İstişare Kurulumuzu kurduk. TOGED Başkanı Ali Erkin de bu platformun üyesi. Katkıları için kendisine teşekkür ediyoruz."



Mal ve hizmet ihracat rakamları artık birlikte açıklanacak



Türkiye ekonomisinin geçen yıl 168,1 milyar dolarlık mal ihracatına ulaştığını anımsatan Pekcan, "İnşallah bu sene planlamamız, bundan sonra mal ihracatımızı da hizmet ihracatlarımızı da beraber açıklamak. Resme bir bütün olarak bakmak…" bilgisini verdi.



"Hizmet ihracatı son 10 yılda 5 trilyon dolara yükseldi"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, oyun geliştiricilerinin ihracat alanındaki başarılarını takdir ettiklerini söyledi.





Oyun ihracatının Türkiye ihracatındaki değişiminin öncülüğünü yaptığını anlatan Gülle, şunları kaydetti:





"Mal ihracatı dünyada 17 trilyon dolar. Biz oradan yaklaşık yüzde 1 pay alıyoruz. Hizmet ihracatı son 10 yılda 5 trilyon dolara yükseldi, yüzde 50 arttı. O açıdan hizmet ihracatındaki büyümeyi yakalamamız ve burada çok yol almamız gerekiyor."



Türk oyun geliştiricilerin sayısının artmasını dileğini ifade eden Gülle, sektörün bir ihracatçı birliği kurarak daha geniş bir vizyonla ilerleyebileceğini söyledi.





İhracatı herkesin anlayabileceği ve öğrenebileceği bir yazılım projesi geliştirmek için TOGED Başkanı Ali Erkin'le konuştuklarını aktaran Gülle, "İhracatı 7'den 70'e herkese öğretmek adına bir yazılımla, ihracata nasıl başlanır, ne gibi süreçlerden geçilir, nasıl destek alınır gibi bir proje yapacağız. İnşallah buradaki amacımız ihracatı okullarımıza, gençlerimize, herkese iletmek. Amacımı bu işi bilen bir nesil yetiştirmek." bilgilerini verdi.



"Pek çok geliştirici ve yayıncı şirketimiz şu anda ilk 10'da"



TOGED Başkanı Ali Erkin, İtalyan ve İspanyol oyun geliştiricilerinin dünyadaki önemli ticaret aktivitelerinde hatırı sayılır tanıtım yaptığını ifade ederek, Hindistan'ın da küresel ölçekte adından söz ettirdiğini söyledi.



Ancak Türkiye'nin oyun geliştirme konusunda İtalya, İspanya ve Hindistan'dan önde olduğunu belirten Erkin, şunları kaydetti:



"Oyun fuarlarıyla beraber bakanlıklarımızla pek çok ticaret aktivitesine katılıyoruz. Buralarda hep Hindistan'ın bu alanda ne kadar ileride olduğu soruluyor. Evet, Hindistan bazı alt yüklenicilik işlerini yapıyor ama Hindistan'dan dünyaya açılan herhangi bir önemli marka, oyun veya geliştirici stüdyo yok.



Bugün Türkiye'de şu anda hemen sayabileceğimiz 5 tane çok değerli oyun var. iPhonelarınızı açtığınızda göreceksiniz. İlk 10'da pek çok geliştirici ve yayıncı şirketimiz Amerikan Storeda şu anda ilk 10'da. Şu anda açtığınızda bu şirketlerimizi göreceksiniz. İhracatımızı yapıyorlar. Aynı şekilde PC pazarında 'Gelmiş geçmiş en iyi 100 oyun' arasında 30'uncu olan şirketimiz var. Mobil tarafta sürekli ihracat yapan şirketlerimiz, yatırım alan şirketlerimiz var. Burada Ticaret Bakanlığı'mızın katkılarıyla bugünlere kadar gelebildik."



Erkin, Türk dijital oyun sektörünün başarılarının artarak süreceğini söyledi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Müge Anlı ile Palu Ailesini Konuşacağız

Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı