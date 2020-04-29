Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan, 'Dijital Tarım Pazarı' tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı" tanıtım toplantısında konuştu Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı" uygulamasıyla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacağını ve küçük üreticilerin pazara erişiminin kolaylaşacağını belirterek, "Dijital Tarım Pazarı'nın alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve...

Bakan Pekcan,

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı" uygulamasıyla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacağını ve küçük üreticilerin pazara erişiminin kolaylaşacağını belirterek, "Dijital Tarım Pazarı'nın alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz." dedi.

Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, gıda arz güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlık ile refah açısından önem taşıdığını ifade ederek, "Tarımsal üretimdeki altyapının güçlendirilmesi, ülkemizin tarım ürünleri ihtiyacının karşılanmasının yanında tarımsal ihracatının artırılmasına da katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlıklı ve güvenilir tarım ürünlerine ulaşımın ve tarımda kendi kendine yeter bir ülke olmanın öneminin ortaya çıktığına dikkati çeken Pekcan, bu nedenle "Dijital Tarım Pazarı" gibi bir uygulamanın hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak e-ticaret ve dijitalleşmeye verdikleri öneme değinerek, şöyle konuştu:

"Bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. e-Ticaret alanında KOBİ'leri ve girişimcileri bilinçlendiren projeler uygulamaktayız. KOBİ'lerimizin e-ticaretten daha fazla faydalanmasına yönelik 'e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız' kampanyasını başlattık. Kampanya çerçevesinde belli platformlar KOBİ'lere vadelerinde ve komisyonlarında indirim sağlayacaklar. e-Ticarette güven damgası gibi mekanizmalarla bu uygulamaların güvenilir bir biçimde gelişmesine yönelik altyapı faaliyetlerini yürütmekteyiz."

e-Ticaret istatistikleri paylaşılacak

Türkiye'de elektronik ticaret istatistiklerinin yayınlanması ve kayıt altına alınması konusunda Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni kurduklarını hatırlatan Pekcan, "Elektronik ticaretle ilgili istatistikleri açıklamak için çalışmalarımız son aşamada. En kısa zamanda onları da paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcan, geçen yıl TOBB ile birlikte "Türkiye Ürün İhtisas Borsası"nı hayata geçirdiklerini anımsatarak, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerinin ticaretinin elektronik ürün senetleri aracılığıyla tek bir platform üzerinden yapılmasını sağladıklarını, bu ürünlerin ticaretiyle ilgili altyapıyı da geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Sebze ve meyve ticaretinde e-fatura, e-sevk irsaliyesi ve e-müstahsil makbuzu sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirdiklerine işaret eden Pekcan, "Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulamasını devreye soktuk. Tüketicilerimiz bu uygulamayla ürün künyelerindeki kare kodu okutarak, ürünün üreticisini, üretim yerini, zamanı ve yöntemini, bugüne kadar hangi fiyatlardan, kaç aracıyla el değiştirdiğini görebiliyorlar. Bu çerçevede, ürünlerinin, hem iç piyasada hem de dış piyasada arzıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Dijital Tarım Pazarı'nın Türkiye'de sözleşmeli tarımın önünü açacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayla birlikte daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara girmesi kolaylaşacak. Portala alıcı taraf olarak kaydolmak isteyen kişilerin Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup olmadığı, ticari unvanı, ürünlerin Hal Kayıt Sistemi'nde oluşan günlük fiyatları gibi önemli bilgiler Bakanlığımızca Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşılacaktır. Ayrıca MERSİS üzerinden ticaret siciline kayıtlı şirketlerin ve işletmelerin unvanı ve MERSİS numarası gibi temel bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığına aktarılacaktır."

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Pekcan, "Dijital Tarım Pazarı'nın, alıcı ve satıcıyı online bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz." dedi.

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:58 Kaynak: AA


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