Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."
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