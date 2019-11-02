Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar...
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar...

Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Dış ticaret açığı (ilk 10 ayda) yüzde 55,6 azalarak 23 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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