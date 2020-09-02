Bakan Pekcan: Dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü ivme kazanacağına inanıyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter'daki hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi. Pekcan, normalleşme döneminde, 3 ayı tamamladıklarını belirterek, "Ekonomik toparlanmamız başarı ile devam ediyor. Haziran-Ağustos döneminde, 2019'un aynı dönemine kıyasla, ihracatımız yüzde 0,3 artış gösterirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı, altın hariç, yüzde 90'a ulaştı. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre, altın hariç, ihracatımızdaki yüzde 4,9 düşüşe rağmen, ithalatımız, altın hariç, yüzde 0,3 geriledi, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşti" dedi.

'HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'"İhracatımızdaki gerilemede en önemli ihraç pazarımız olan AB'deki talep daralması ayrıca otomotiv firmalarının ağustos ayına denk gelen üretime ara verme ve revizyon dönemi nedeniyle sektörün ihracatındaki düşüş etkili oldu" diyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar, gerekse başta AB olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Kolay İhracat Platformu, Export Akademi, Sanal Ticaret Akademisi, sanal fuarlar ve heyetler, e-ihracat destekleri gibi ihracatı tabana yayma, ürün ve pazar çeşitlendirmesi, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılması odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."