Bakan Pekcan: Dönüşümü Yakalayan Ülkeler Gelişecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız. Unutmayalım ki dönüşümü yakalayan ülkeler gelişecek ve refahını sağlayacaktır" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) düzenlediği 'TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi-TOBB Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gülseren Baran katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, ekonomik ilerlemeyi sağlamak adına yapılması gerekenleri anlattı. Hedeflerinin ticaret ve üretim mekanizmalarını gelişen, dönüşen dünyaya entegre etmek olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle dedi:



"Bugün burada özel sektörün birlikten doğan gücü olan odalarımızın sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemeye geldik. Bugün küresel ekonomide önemli dönüşümler gerçekleşmektedir. Bu dönemde doğru politikalar geliştirmek, alternatif piyasalara yeni nesil teknolojilere odaklanmak zorundayız. Yine dünya ekonomisi dijital bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü kaçırmamalıyız. Unutmayalım ki dönüşümü yakalayan ülkeler gelişecek ve refahını sağlayacaktır. Bu çağın gerekliliklerini yerine getiremeyenler çok şey kaybedecektir. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi orta gelirli ülkeler seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmaktır. Bu yolda üç temel hedefimiz bulunmaktadır; Tasarımı ve markalaşmayı geliştirmek, iç ticaret, dış ticaret ve gümrükte dijitalleşmeyi sağlamak ve e-ticareti ön plana çıkarmak, üretimde ise yeni teknolojileri yakalamaktır."



ATO Başkanı Gülseren Baran ise 2018 yılının Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirterek, "Son 15 yılda olumlu bir büyüme grafiği sergileyen ekonomimiz sancılı coğrafyasında güven adası haline geldi. Ekonomik alanda saldırılarla yıpratılmaya çalışıldı. Kur merkezli saldırılar, döviz ve faizin yükselmesine neden oldu. Hükümetin aldığı önlemler, attığı adımlarla fırtına duruldu. Piyasalar sakinleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın piyasaları canlandırmak için açıkladığı vergi indirimleri sektörlere nefes aldırdı. Konkordato gibi hayati önemi olan konularda da önemli yasal değişiklikler yapıldı. SGK borçlarını 13 yıldır ödeyen; ancak son dönemde ödeyemeyenler için yeni ödeme imkanı sağlayacak tebliğ yayınlandı. Ülkemiz ekonomisi geçmişte yaşadığı sıkıntılı süreçleri aştı ve her seferinde daha da güçlenerek çıktı. Bugün yaşadığı süreçten güçlenerek çıkacağından şüphemiz yok" diye konuştu.



Özgür ALTIN/ANKARA, -

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