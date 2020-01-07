Bakan Pekcan: "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan...

7 saat önce

Bakan Pekcan: "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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