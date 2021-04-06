Bakan Pekcan duyurdu: "Hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek" - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemlerin kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Bakan Pekcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Ticaretin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 01.04.2021 tarihi itibariyle bu senetlerin ve bu senetlere sahip olanların Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Bildirim ve kayıt işlemine ilişkin Tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bildirim ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi amacıyla MKK tarafından Hamiline Yazılı Pay Kayıt Sistemi de uygulamaya alındı. Bildirimler bu sistemle elektronik ortamda kolaylıkla yapılabilecek. 01.04.2021 tarihinden önce bastırılmış hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin olarak da 31.12.2021 tarihine kadar bir geçiş süreci tanıdık. Mevcut senet sahiplerinin yılsonuna kadar ortağı oldukları şirkete başvurmaları gerekiyor. Artık hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul toplantılarına MKK'da kayıtlı olmak kaydıyla katılım sağlayabilecek. Bu yeni düzenleme ile hamiline yazılı pay senedine ilişkin işlemler kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenli şekilde sürdürülecek. Hayırlı olsun" denildi. - ANKARA