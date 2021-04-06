Bakan Pekcan: (E-ticaret 2020 verileri) "E-ticaret harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki (GSYH) oranı bir önceki yıla göre yüzde 51,8'lik önemli bir artışla yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA