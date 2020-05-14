Bakan Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliği ile sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliği ile sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliği ile sağlanacak

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma yine uluslararası işbirliği ile sağlanacaktır.

Bakan Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliği ile sağlanacak, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma yine uluslararası işbirliği ile sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın entegrasyon sağlamak için gayret göstermeliyiz" dedi.

Bakan Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik alanda büyük bir mücadele ile karşı karşıya olduklarını bildirdi. Pandeminin 2020 yılında küresel ekonomi ve ticarette yaratacağı gerileme ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar tarafından belli tahminlerin yapıldığını kaydeden Bakan Pekcan, "Telaffuz edilen rakamlar hem çok yüksek hem de tahmin aralıkları oldukça geniş. Tüm ülkeleri etkileyen bu pandemi uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ekonomik toparlanma da yine uluslararası işbirliği ile sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın entegrasyon sağlamak için gayret göstermeliyiz. Türkiye, önemli coğrafi konumu, ekonomik altyapısı, endüstriyel kapasitesi ve vasıflı iş gücü ile Avrupa şirketlerinin dahil olduğu değer zincirlerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için önemli fırsatlar sunmaya devam edecektir" dedi.

'TÜRKİYE, EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE KONUMUNDA'

Bakan Pekcan, AB'nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerine yönelik endişeleri gündeme getirmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye, AB ile yakın ekonomik entegrasyonuna rağmen önlemden en çok etkilenen ülke konumundadır. Mevcut önlemin, taraflar arasında ticareti en az etkileyecek korunma önlemlerinin alınmasını öngören Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ile bağdaşmadığına inanıyoruz. Önlemin başlangıcından bu yana AB ile iyi niyetli bir işbirliği yürütmüş olmamıza rağmen, 2019 yılı Ekim ayı itibarıyla önlemin daha da kısıtlanmasından büyük rahatsızlık duyduk. Daha da kötüsü, önlemlerin en çok Türkiye'den ihracatını etkileyecek şekilde alınması oldu. Bu durum nedeniyle, önlemleri DTÖ'de anlaşmazlıkların halli sürecine taşımak zorunda kaldık ve yakın zaman önce danışmalarımızı gerçekleştirdik."

'KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTE'

Mevcut gözden geçirme sürecinde AB sektörünün, Türk ihracatını önemli ölçüde etkileyecek ilave kısıtlamalar istediğini gördüklerini kaydeden Bakan Pekcan, "Ülke spesifik kotaya tabi ürünlerde, Türkiye'nin AB'ye ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı. 2020 yılının ilk üç ayında ise önlem kapsamı ürünlerdeki ihracat düşüşü 2019'un aynı dönemine göre yüzde 46 olmuştur. AB'den yapılan çelik ithalatı 2019'da yüzde 5,6 artarken, 2020'nin ilk üç ayında 2019'un aynı dönemine göre dikkat çekici bir yükselişle yüzde 47'lik artış göstermiştir. Bu durum, sektörümüz için çok adaletsiz bir durum yaratmakta ve STA'mızın işleyişini ciddi şekilde engellemektedir. Önleme daha fazla kısıtlama getirilmesi STA'mız çerçevesinde bizim açımızdan kabul edilemez niteliktedir. Bu doğrultuda, korunma önlemleri kapsamında STA yükümlülüklerimize uygun hareket edilmesi için sizlerin desteklerini talep etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:54 Kaynak: DHA


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