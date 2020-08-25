Bakan Pekcan: En başarılı 250 firma içerisinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 Dergisi'nin verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta. Geçen sene ilk 100'de 7 firmamız yer almaktayken bu sene 9 firmamız yer almaktadır" dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2020 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, bugüne kadar müteahhit firmalarının 127 ülkede gerçekleştirilen projeler ve sunulan hizmetlerle takdir topladığını söyledi. Bu firmaların Türkiye'nin imajına ve prestijine pozitif katkı sağladığını kaydeden Pekcan, "ENR 2020 Dergisi'nin verilerine göre 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Geçen sene ilk 100'de 7 firmamız yer almaktayken bu sene ilk 100'de 9 firmamız yer almaktadır. Ayrıca ilk 30'da da bir firmamız yer almış bulunmaktadır. ENR listesinde, firma sayısı olarak ikinci sırada olmakla beraber gelirler itibariyle 7'nci sıradayız. Umuyorum bunu da biraz daha yukarıya taşıyacağız. Bu rakamlara ulaşmasında emeği geçen müteahhitlik firmalarımızı ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'SON 18 YILDA 357 MİLYAR DOLAR'Bakan Pekcan, teknik müşavirlik sektörünün de müteahhitlik sektörü kadar çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı. "225 firma arasında 6 firmamız yer almış bulunmaktadır ve her yıl bu müşavirlik firmalarımızın sayının artması da başarılarında süreklilik arz ettiğinin bir göstergesidir" diyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Teknik müşavirlik mimarlık hizmeti sunan firmaları ve çalışanları da aynı şekilde tebrik ediyorum. Müteahhitlik sektörümüze baktığımız zaman 2000'li yılların başlarına kadar yılda 10 milyar dolar civarında proje gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Dünyadaki siyasi, ekonomik dalgalanmalara rağmen performansını sektörümüz artırarak ve yönetim kurulunun da dirayetli çalışması sayesinde devam ettirmektedir. Bugün itibariyle 127 farklı ülkede 10 bin 274 projede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş bulunmakta müteahhitlik firmalarımız. Bunun 1972 ile 2002 dönemleri arasındaki 30 yıllık döneme baktığımızda üstlenilen projenin miktarı 50 milyar dolar. 2002 yılından 2020 yılları arasındaki 18 yıllık dönemde yurt dışında müteahhitlik firmalarımızın üstlendiği proje miktarı 357 milyar dolar. 30 yılda 50 milyar dolar son 18 yılda 357 milyar dolar."'BÜTÜN ULUSLARARASI PROJELER OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Teknik müşavirlik sektörünün 118 farklı ülkede 2,5 milyar dolarlık proje üstlendiğini belirten Bakan Pekcan, "Yurt dışı müteahhitlik sektöründe geçen yıl ticaret savaşlarına ve siyasi belirsizliğe rağmen 19 milyar dolar proje üstlendik. Esasında 20 milyar doları sadece bu nedenlerle ucundan kaçırdık. ve hedefimizde 2020 yılından itibaren 20 milyar ve üstüydü. Ancak pandemi koşullarından bütün uluslararası projeler olumsuz etkilendi. Dolayısıyla pandemi sonrasındaki dönemde inşallah el birliği ile 20 milyar doları da aşan rakamlar üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerimiz hizmet ihracatımızın lokomotif sektörleri olmakla beraber mal ihracatımız açısından da kritik sektörlerimiz" diye konuştu.