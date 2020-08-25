Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik...
Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı"
Bakan Pekcan: "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı"
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar 59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi