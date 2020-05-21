Bakan Pekcan: "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira...
Bakan Pekcan: "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı.
Bakan Pekcan: "Esnaf Destek Paketi kapsamında 579 bin 91 esnaf ve sanatkara 14,4 milyar lira tutarında faiz indirimli işletme kredisi kullandırıldı."
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:44 Kaynak: AA
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