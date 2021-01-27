Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı - Son Dakika

Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı
27.01.2021 14:33
Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandıTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.
Bakan Pekcan: Kira destekleri bugün itibarıyla ödenmeye başlandı
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira desteklerinin bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak'ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. Hayırlı olsun" dedi.
ANKARA,
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