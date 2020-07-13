Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerinden takipte olanları yapılandırıyoruz - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecek" dedi.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerini belirterek, gerek istişare toplantılarında gerekse diğer organizasyonlarda talep ve önerilerini aldıklarını, sorunlarını çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Pekcan, "Esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçları karşılandı. Bugün itibariyle Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldı" dedi.
"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabilecek. Söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve yaklaşık 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecek."
Kaan ULU/ANKARA, -