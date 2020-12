BAKAN PEKCAN: ESNAFA DESTEK BAŞVURULARINI BUGÜN İTİBARIYLA ALMAYA BAŞLIYORUZ - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, "Yarın nereye gideceğimize ilişkin planlarımızı hayata geçirirken bizi biz yapan değerleri, geleneklerimizi, nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Şunun farkındayız: küçük olmadan büyük olmaz. Esnaf olmadan küresel marka olmaz. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdılar. Destek sistemimiz bugün itibariyle başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"BU TARZ ÖZEL PROGRAM VE PROJELERE İHTİYAÇ VAR"

Bakan Pekcan, konuşmasının devamında "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması hakkında bilgi verdi. "Türkiye olarak, Araştırma-Geliştirme faaliyetleriyle; inovasyonla; teknoloji odaklı yaklaşımlarla; yerli ve milli katma değerin artırılmasıyla; hedeflerimize, hak ettiğimiz gelişmişlik düzeylerine ulaşacağız." diyen Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

" Bugün birazdan sizlere detaylarıyla anlatacağımız Digikamp Yarışmamız, bir yarışma olmanın çok ötesinde; Bakanlığımız ile girişimcilerimizin, el ele vererek dijitalleşmenin getirdiği imkanları ekonomik değere dönüştürmek için başlattığı büyük bir işbirliği projesidir. Bu Yarışma, sadece dereceye girenlerin ödüllendirildiği bir yarışma olmanın çok ötesinde; Bakanlığımız ile yarışmaya katılacak tüm girişimcilerin, el ele vererek, dijital dönüşümde yeni yaklaşımları irdeleyecekleri ve fark yaratacak projeleri açığa çıkarmak üzere çalışacakları, bir işbirliği çalışmasıdır. Ülkemizde dijital dönüşümün hızlandırılması için bu tarz nitelikli yarışmalara; bu tarz özel program ve projelere ihtiyaç var. Sadece bu sene için değil; önümüzdeki senelerde de düzenli olarak yapılacak ve ülkemizdeki dijital dönüşüm faaliyetlerini destekleyecek bir yarışmayı bugün başlatmış oluyoruz."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DİJİTAL DÖNÜŞÜME YÖNELİK ÖNCÜ ADIMLAR ATMAYA, YENİ PROJELER GELİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"Bakan Pekcan,şöyle devam etti: "Bu yarışmamızı kurgularken oldukça çalıştık; iyi bir planlama yaptık; yurt dışı en iyi örnekleri inceledik ve girişimcilerimiz için oldukça kurumsal, oldukça nitelikli, etkin ve her anlamda sonuç yaratacak bir yarışma hazırlamak istedik. Bunu başardığımıza inanıyoruz ve Bakanlık olarak yarışmamızı, bugün itibarıyla tüm girişimcilerimizin başvurusuna açmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde dijitalleşme alanında her geçen gün yeni ve önemli adımlar atılmakta. Nitekim, küresel ekonomideki bu dönüşümü uzaktan takip etmek gibi bir lüksümüz yok. Bilakis, Türkiye olarak dijital dönüşümde gerekli adımları atarak küresel ekonomideki yerimizi daha da güçlendirme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere, Ticaret Bakanlığı olarak kendi iş ve hizmet süreçlerimiz bakımından da bu konuda oldukça aktif davranıyoruz. ve bu güne kadar pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Pandemi sürecinde hayata geçirdiğimiz sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar, öğrencilerden ev hanımlarına kadar toplumun her kesiminde ticari okur yazarlığın artırılması amacı ile ücretsiz eğitimler verilen Sanal Ticaret Akademisi, ülkemizin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu, mal ve hizmet ihracatı için sağlanan 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde tanıtımını amaçlayan Kolay Destek Portalı, kağıtsız dijital gümrük uygulamalarımız, Gümrük Rehberi ve Gümrük Tarife Arama Motoru gibi dijital kaynaklarımız e-Ticaret Bilgi Platformu (ETBİS), daha fazla KOBİ'yi e-ticaretle tanıştırarak internet ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmesi için düzenlenen "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayızö dayanışma kampanyası, kadın ve genç girişimcilerimizin ihracat potansiyelinin açığa çıkarılması için önemli bir adım olarak gördüğümüz Export Akademi ve Kadın Girişimci Network programları, Bakanlığımızın son dönemlerdeki dijitalleşme odaklı hizmetlerinden sadece bazılarıdır. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüme yönelik öncü adımlar atmaya, yeni projeler geliştirmeye kararlıyız."

"BU YENİ UYGULANAN BİR KONSEPT DEĞİL"Bakan Pekcan, "Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir ara yüz vazifesi görecek Yarışmamız ile girişimcilik ekosistemimizi cesaretlendirerek ülkemizden yeni "unicornölar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki girişimcilerimizin yenilikçi fikirleri ve değerli çözüm önerileri, Bakanlığımızın pek çok süreci için de dijitalleşmenin önünü açacak ve bizlere de vereceğimiz hizmetlerde ilham kaynağı olacak. Bir diğer ifadeyle, hem dijital ekosistemin gelişmesini destekliyor hem de Bakanlığımızın iş süreçlerine yönelik yeni çözüm önerileri alıyor olacağız. Bu alt yapıdan çıkacak cevherlerle, dijital ürün ve yazılım üretimini teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sunmayı, Bakanlığımızca sunulan hizmetlerde hız ve verimliliği iyileştirerek ticaretin kolaylaştırılmasını, Dijital ve teknolojik imkanları erişilebilir kılmayı ve ileri düzey teknolojiler eşliğinde yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Kamu tarafından düzenlenen yarışmalar aslında hepimizin malumu; bu yeni uygulanan bir konsept değil. Özellikle şirketler, ihtiyaç duydukları alanlarda problemlerini geniş kitlelere duyurarak, belli bir ödül karşılığında 'Kitle Kaynak Kullanımı' adı verilen yöntemle kitlelerin çözümlerini ve fikirlerini satın almaktadır. Aynı yöntem birçok ülkede kamu otoriteleri tarafından da tarih boyunca kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. Düzenlenen yarışmalardan çıkan fikirler bugün hala kullandığımız pek çok icadın bulunmasını sağlamıştır" dedi.

"HIZLI VE YENİLİKÇİ DÖNÜŞÜM FİKİRLERİ ARIYORUZ"Bakan Pekcan, yarışmanın içeriği konusunda da şunları söyledi: "Oldukça kurumsal bir yarışma olarak, önümüzdeki yıllarda da ülkemizdeki dijital dönüşüm ekosistemini desteklemeye devam edecektir. DigiKamp ile firmalarımızın ticaret süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaları için hızlı ve yenilikçi dönüşüm fikirleri arıyoruz. Amacımız, yarışmadan çıkacak yenilikçi fikirler sayesinde ticaret süreçlerini kolaylaştırarak dijital dönüşümü sağlamak. Programın başarılı olması için, Yarışma başvurularının hangi konular etrafında şekilleneceğinin önceden belirlenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla ticaretimize, özellikle de ihracatımıza ivme kazandırmaya yönelik çeşitli alanlarda süreç iyileştirmeleri yapacak fikirler arıyoruz. Yarışmada görmek istediğimiz konu başlıklarından 3 tane örnek vermek istiyorum ama bununla sınırlı değil. Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi alanında; o ihraç ürünlerinin ve ihracat yapılan ülkelerin sayısını ve çeşitliliğini artırarak dış pazarlarda tutunmak ve bilinçli pazar seçimi yapmak, yahut uygun fiyat belirlemek amacıyla pazarlama stratejileri geliştiren projeler bizim için değer yaratacak projeler olacak. Diğer bir örnek olarak İş Modellerinin Geliştirilmesini verebilirim. Bu başlık altında, uygun ara girdi tedarik ederek tedarik zinciri takibi yapmak ve o gümrük işlemlerini dijital ortamda ve hızla tamamlamak amacıyla iş modelleri geliştirebilir. Son olarak adaylar; yeni müşterilere erişim, müşteri bilgilerine kolaylıkla ulaşma, müşterilerle kendi dillerinde iletişim kurulması gibi Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi başlığı altındaki projelerle yarışmamıza başvurabilirler. Çerçevemizin geniş olduğunu ve yarışma konularının bu örneklerle sınırlı olmadığının altını çizmek istiyorum. Yarışma konsepti çerçevesinde, ticarette karşılaşılan zorlukları tespit edecek ve bu sürece katkı sunacak ve problemlerin çözümünü hızlandıracak yeni fikirlerin hepsini bekliyoruz."

"YARIŞMANIN AMAÇ VE ÖNEMİNİ HEDEF KİTLEMİZE ANLATABİLMEMİZ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR""Yarışmamızın ana temasını dijital teknoloji üretimi ve dijitalleşme oluşturuyor. Başvuranlardan beklentilerimizden biri de bizlere uygulanabilir, çalışabilir bir demo sunmaları." diyen Bakan Pekcan, " Yarışmacılarımızı, yarışmanın kapsamı çerçevesinde geliştirecekleri fikirlerin ürün halini, herhangi bir teknolojik limit, yazılım ve donanım anlamında hiçbir kısıtlama ve sınırlama olmaksızın üretmekte serbest bırakıyoruz. Yarışmaya teknoloji KOBİ'leri, teknoloji mikro işletmeleri, yazılım firmaları, teknoloji kümelenmeleri ile konuyla ilgili tüm girişimcilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Elbette, yarışmanın amaç ve önemini hedef kitlemize anlatabilmemiz büyük önem arz ediyor. Bunun için de çevrimiçi ortamda düzenleyeceğimiz Digikamp Buluşmaları ile, bu yarışmanın temel motivasyonunu ve kapsamını birlikte ortaya koyacağız. Teknoloji ve girişimcilik sektörünün önde gelen isimleri bu buluşmalarda konuğumuz olacak. Her buluşmaya özel belirlenen temalar altında katılımcılar, hem yarışma hakkında merak ettikleri tüm ayrıntıları öğrenecek; hem de fikir geliştirme atölyesi ve yaratıcılık workshopları gibi ilham verici içeriklere ulaşma imkanına sahip olacaklar." dedi.

YARIŞMAYA BAŞVURULAR

Bakan Pekcan, "Yarışmamız bugün itibariyle başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek. Yarışma başvuruları üç aşamalı olarak değerlendirilecek. Jüriden bahsetmek gerekirse; ilgili alanlarda uluslararası çalışma yapmış ve başarı kazanmış, alanında önde gelen isimlerden oluşturduğumuz oldukça nitelikli bir jürimiz var. Ben kendilerine de katkıları için şimdiden teşekkür ediyorum. Sürecin her aşaması bu nitelikli jürinin değerlendirmesinde olacak. Nihayetinde de başarılı bulunan projeler ödüllendirilecek. Yarışmanın ikinci aşamasını geçen tüm katılımcılara, üçüncü aşama için gerekli hazırlıkları yapmalarına katkı sağlamak üzere de 5'er bin lira teşvik ödemesi yapılacak. Yarışma sonunda; Birincimize 100 bin Türk Lirası ödül ile birlikte Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin ve üçüncümüze 30 bin Türk Lirası ödül veriyor olacağız. Jüri Özel Ödülünü alacak proje ise 25 bin Türk Lirası ile ödüllendirilecek. Para ödüllerimizin yanı sıra, yarışmada başarılı olanlara kurumsal gelişim fırsatları da sunacağız. Bu kapsamda, Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan proje sahipleri, Girişimcilik Vakfı ve Google Girişimcilik Programının iş modelleri geliştirmek üzere düzenlenecek eğitim ve atölyelerine, yapay zeka, uygulama geliştirme ve derin öğrenme metodolojileri gibi konuları da içinde barındıran teknik eğitimlerine, süreç ve iş modeli iyileştirmelerine dair fikir alışverişinde bulunmaları ve networklerini geliştirmeleri için oluşturulacak birebir çalışma programlarına, katılmaya hak kazanacaklar. Ayrıca, dijitalleşme becerilerini artırabilecekleri 'Sınırları Aşan Kobiler' eğitim programına katılma imkanına sahip olacaklar. DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışmamızla, teknoloji alanında girişimciliği teşvik ederek yaratıcı fikirleri duymak ve özgün olanı bulmak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak kolları sıvadık. Türkiye, büyüme ve gelişim serüveninde; dijitalleşme ve çağın bilişim teknolojilerini her geçen gün daha etkin biçimde kullanacaktır. İnanıyorum ki bu yarışma, başvuran her girişimcisi sayesinde, Bakanlığımızın ve iş dünyamızın dijital dönüşüm vizyonuna ilham verecek, iş süreçlerinin ve hizmetlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde katma değer yaratacak projeler geliştirilecek. Sadece ödül alacak olanlar değil; bu yarışmaya katılan tüm girişimciler, start-up'lar ve firmalar, önemli, faydalı ve kendilerine geri dönüşü olacak bir tecrübe edinecekler" dedi.

