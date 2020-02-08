Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2) - Son Dakika

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Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)
20 dakika önce
BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTUTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTU
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.
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