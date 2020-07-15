Bakan Pekcan: Esnaflarımız 15 Temmuz'da tankların önünde durdu - Son Dakika

Bakan Pekcan: Esnaflarımız 15 Temmuz'da tankların önünde durdu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaflarımız 15 Temmuz'da her zamanki gibi eğilmeden tankların önünde durdu.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaflarımız 15 Temmuz'da her zamanki gibi eğilmeden tankların önünde durdu. Sokaklarımızın feneri olan esnaflarımız sayesinde, zor imtihan gecesinde bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık" dedi.

Bakan Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bakanlık binasında düzenlenen 'Vatan için kepenk kapatan esnaf programı'na katıldı. Programa Pekcan'ın yanı sıra esnaf temsilcileri ile 15 Temmuz'da şehit olanların yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, "Vatan sevdası için canlarını feda eden bütün şehitlerimizle beraber hayat kepenklerini indiren esnaflarımızı da  anmak için bir aradayız. Ülkemizin bağımsızlığı ve milli iradeyi korumak için 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek sokaklara akın eden bütün milletimizin ve esnaflarımızın ve bu uğurda şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Biz daha önce adını bilmediğimiz kahramanlar sayesinde bu zor zamanları atlatmış bulunuyoruz. Tarih isimlerini bilmediğimiz,  ülkeleri kendilerine ihtiyaç duyduğu anda canlarını ortaya koyan fedakar kahramanlarımızla dolu" dedi.

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'MİLLETİMİZ DARBECİLERE BOYUN EĞMEMİŞTİR'

Bakan Pekcan, toplumsal yaşamın temel taşı olan esnafın Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'da en ön saflarda yerini aldığını belirtti. Pekcan, şunları kaydetti:

"Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. 'Güçlü esnaf güçlü Türkiye' demek. Her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflarımız 15 Temmuz'da her zamanki gibi eğilmeden tankların önünde durdu. O geceyi atlatmamızda, bütün şehitlerimiz gibi esnaflarımızın yeri büyük.  Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi. Milletimiz asla darbecilere, hainlere boyun eğmemiştir. Sokaklarımızın feneri olan esnaflarımız sayesinde, zor imtihan gecesinde bütün milletimizle beraber karanlık güçlere teslim olmadık. Esnaflarımız dik duruşlarıyla milletimizin omurgası olmaya devam etti. Biz de devletin imkanları çerçevesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."


Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Pekcan: Esnaflarımız 15 Temmuz'da tankların önünde durdu - Son Dakika

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