Bakan Pekcan, 'Export Akademi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

'Export Akademi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nine katılan Bakan Pekcan, "Etkinliğin daha verimli geçmesi için potansiyel ihracatçılarımıza daha küçük gruplar halinde, gümrükleme, iade süreçleri, satış yöntemleri, uygun paketleme, ödeme sitemleri, lojistik çözümler, dijital pazarlama, ihracata yönelik devlet destekleri konularında eğitim vereceğiz. Katılım için hiçbir şartımız yok" dedi.

İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla Export Akademi programı hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen 'Export Akademi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Pekcan, kadın ve genç girişimcilere önem verdiklerini belirtti. Bakan Pekcan bu kapsamada yapılan çalışmalara değindi. Törene Bakan Pekcan'ın yanı sıra TİM Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Ruhsar Pekcan, "Yeni dönemde iyi yetişmiş kadınlarımızın ve gençlerimizin Türkiye ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sunacağından hiçbir kuşkumuz yok. Onların, yeniçağda ihracat hamlemizin öncü neferleri olmasını bekliyor ve buna inanıyoruz. Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sıralamasına girmesine ihtiyacı var. Bu kapsamada girişimcilik alanında kat edeceğimiz mesafe ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZIN ODAK NOKTASINA ESNAFIMIZI, KOBİ'LERİMİZİ, KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZİ ALIYORUZ"

Kadınların ve genç girişimcilerin önemine vurgu yapan Bakan Pekcan, "Gençlerimizi ve kadınlarımızı tüm imkanlarımızla seferber etmemiz gerekiyor. Bütün devlet desteklerimizle bakanlık olarak bu konuda arkalarındayız. Öte yandan ekonomimiz 3,5 milyon KOBİ'ye sahip. Bütün çalışmalarımızın odak noktasına esnafımızı, KOBİ'lerimizi, kadın ve genç girişimcilerimizi alıyoruz. İhracat eğitimimizi, ihracat hedeflerine ulaşmak için kadın, genç girişimci, esnaf ve KOBİ potansiyelimizi çok iyi kullanmak ve harekete geçirmek durumundayız. Bakanlık olarak bu vizyonla hareketle Kadın, Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Amacımız, bütün politika ve faaliyetlerimize 21'inci yüzyılın büyük teknolojik dönüşümlerini yakalamak kadın ve gençlerimizi ön plana çıkararak ülkemizi hak ettiği seviyeye taşımak" şeklinde konuştu.

"EXPORT AKADEMİ, ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ İHRACAT ANA PLANI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELERDEN SADECE BİR TANESİ"

Bakan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlığımız, kadın ve genç girişimcilerimizin önünü açmak misyonuyla İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesindeki başkanlığımızla, bir tarafında küresel ekonomiyi sarsacak başarılı, üretken, girişken, cesur kadınlarımız ve gençlerimiz, diğer tarafında ise kadın ve gençlerimizin projelerini değerlendiren, onları her konuda yönlendiren bakanlığımız arasında bir online hat kurmuş olduk. Ağustos ayında İhracat Ana Planı'nı açıklayarak yeni rotamızı kamuoyuyla paylaştık. Kadın ve genç girişimcilerimize düşen rolleri de ortaya koyduk. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için yapacağımız çalışmaları belirledik ve vakit geçirmeden aksiyona geçtik. Export Akademi, önemli gördüğümüz İhracat Ana Planı kapsamında yürüttüğümüz projelerden sadece bir tanesi. Export Akademi'nin kamu-özel sektör iş birliğinin en güzellerinden bir tanesi olacağını umuyoruz. Firma temsilcilerine iş birliklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum".

"HER İLİMİZDE İHRACAT YAPMAYA İSTEKLİ GİRİŞİMCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Export Akademi Programı kapsamında yapılacak çalışmalara değinen Bakan Pekcan, "Her ilimizde ihracat yapmaya istekli girişimcilerimizle bir araya geleceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Etkinliğin daha verimli geçmesi için potansiyel ihracatçılarımıza daha küçük gruplar halinde, gümrükleme, iade süreçleri, satış yöntemleri, uygun paketleme, ödeme sitemleri, lojistik çözümler, dijital pazarlama, ihracata yönelik devlet destekleri konularında eğitim vereceğiz. Katılım için hiçbir şartımız yok, tek beklentimiz ihracat yolunda yürümek için bizimle beraber olmanız. Bu toplantıları Edirne'den Kars'a kadar yurdun her ilinde her ayın ilk ve son Perşembe günü gerçekleştireceğiz. Bu projelerimizin devamı gelecek. Kadın ve genç girişimciler için fiziki network oluşturma çalışmalarımıza başladık. Bu il ziyaretlerimizle beraber bütün kadın girişimcilerimiz bizim networkumuz üzerinden bilgi paylaşımı yapabilecekler. Girişimcilerimiz kendi ticari alanlarında birbirleriyle işbirliği yapabilecekler, bunu daha sonra uluslararası boyuta getirmeyi hedefliyoruz. Alıcılarla, ihracat yapacak girişimcilerimizi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Web tabanlı oluşturduğumuz network için aynı zamanda Melek Yatırımcı ağlarıyla ilgili portal düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: "Kadınlarımızın isteklerinin, onların başarı azimlerinin karşısında hiçbir şeyin duramayacağını biliyoruz. Kadınlarımızın bütün iş dünyasında daha fazla yer almasını istiyoruz, onlarla daha fazla başarıyı paylaşmak bizim için önemli bir değer".

(Adem Gürer - Murat Ergin/İHA)