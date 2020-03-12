Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık"

11 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ve soruları cevaplaması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

Pekcan: "Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak."

Pekcan: "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz."

Ticaret Bakanı Pekcan: "Reklam Kurulu, 25 Mart'ta, 1995 yılından bu yana ikinci defa olağanüstü toplanacak."

Bakan Pekcan: Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık

Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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