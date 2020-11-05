Bakan Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda verilebilecek - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlandığını bildirdi.

Bakan Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelikleri'nde yapılan değişiklikleri değerlendirdi. Mevcut düzenlemelere göre; ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli olarak kağıt üzerinde tüketicilere verildiğini hatırlatan Bakan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşayabildiğine işaret etti. Bunun firmalar açısından da bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu belirten Bakan Pekcan, pandemi döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını kaydetti.

'İMZA VE KAŞE ŞARTI ARANMAYACAK'Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti: "Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi, elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak."Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesinin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nin geçtiğimiz şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu olacak şekilde revize edildiğini belirten Bakan Pekcan, "Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi" dedi.TANITMA VE KULLANMA KILAVUZLARINDA DA DÜZENLEMETanıtma ve kullanma kılavuzlarının da elektronik ortamda tüketicilere verilebilmesine imkan sağlandığını belirten Bakan Pekcan, yeni düzenleme ile ürünün veya ambalajının üzerinde bu kılavuza nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Bakan Pekcan, tüketicilerin satış sonrası hizmete ihtiyaç duyduğunda doğru ve güncel yetkili servislere ulaşmasını sağlamak amacıyla, ürüne ilişkin yetkili servis istasyonlarının ve yedek parça temin edilebilecek yerlerin, üreticinin veya ithalatçının kurumsal internet sitesinde ve bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi'nde (www.servis.gov.tr adresli internet sitesinde) yer aldığına ilişkin bilgilendirmelerin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Pekcan, söz konusu yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.